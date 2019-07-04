Первый турист посетил Калининградскую область по электронной визе

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Первый иностранный гражданин приехал в Калининградскую область по электронной визе, оформление которой началось 1 июля.
Первый турист посетил Калининградскую область по электронной визе
  • Калининград / © A.Savin / wikipedia.org

«Первый «электроник» въехал в нашу область вчера поздно вечером через МАПП Мамоново. Электронные визы в Калининградской области заработали! Спасибо МИД России, Минкомсвязи, пограничному управлению ФСБ и всем причастным к этому», — написала на своей странице в Facebook руководитель регионального агентства по международным и межрегиональным связям Алла Иванова.

В мае премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил порядок оформления электронных виз для въезда иностранцев в Калининградскую область.

Система заработала с 1 июля.

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