Первый турист посетил Калининградскую область по электронной визе

Первый иностранный гражданин приехал в Калининградскую область по электронной визе, оформление которой началось 1 июля.

«Первый «электроник» въехал в нашу область вчера поздно вечером через МАПП Мамоново. Электронные визы в Калининградской области заработали! Спасибо МИД России, Минкомсвязи, пограничному управлению ФСБ и всем причастным к этому», — написала на своей странице в Facebook руководитель регионального агентства по международным и межрегиональным связям Алла Иванова.

В мае премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил порядок оформления электронных виз для въезда иностранцев в Калининградскую область.

Система заработала с 1 июля.