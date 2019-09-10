В Ростуризме рассказали о либерализации визового режима России

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Глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова заявила, что введение режима электронных виз на всей российской территории сделает Россию государством с самым либеральным визовым режимом среди развитых стран.
В Ростуризме рассказали о либерализации визового режима России
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«Это прорывное решение не только в масштабах России, но и в масштабах всего мира. После того как электронная виза заработает на территории всей страны, Россия станет страной с самым либеральным визовым режимом среди развитых стран», — приводит РИА Новости слова Догузовой.

Система электронных виз на всей территории России заработает с 1 января 2021 года. В настоящее время она действует в регионах Дальнего Востока и Калининградской области.

Ранее министр культуры и туризма Калининграда Андрей Ермак заявил, что около 10 тыс. человек в июле оформили электронные визы для посещения города.

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