В Ростуризме рассказали о либерализации визового режима России

Глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова заявила, что введение режима электронных виз на всей российской территории сделает Россию государством с самым либеральным визовым режимом среди развитых стран.

«Это прорывное решение не только в масштабах России, но и в масштабах всего мира. После того как электронная виза заработает на территории всей страны, Россия станет страной с самым либеральным визовым режимом среди развитых стран», — приводит РИА Новости слова Догузовой.

Система электронных виз на всей территории России заработает с 1 января 2021 года. В настоящее время она действует в регионах Дальнего Востока и Калининградской области.

Ранее министр культуры и туризма Калининграда Андрей Ермак заявил, что около 10 тыс. человек в июле оформили электронные визы для посещения города.