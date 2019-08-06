Около 10 тысяч туристов оформили электронную визу в Калининград в июле

Министр культуры и туризма Калининграда Андрей Ермак заявил о том, что около 10 тыс. человек в июле оформили электронные визы для посещения города.

Об этом сообщает «Новый Калининград».

«Около 10 тыс. человек получили электронные визы, въехали меньше, конечно, но они, понятно, въезжают не всегда в тот момент, когда получают визу. Я рассчитывал, что будет 10—12 тыс. до конца года. Получилось, что у нас чуть больше месяца и уже 10 тыс. Прогноз хороший до конца года», — сказал он.

Ермак также заявил, что электронной визой пользуются именно туристы, так как у них появился шанс бесплатно посетить Калининградскую область и Россию.

В мае премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил порядок оформления электронных виз для въезда иностранцев в Калининградскую область с 1 июля 2019 года.