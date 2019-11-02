В Нарьян-Маре похоронили убитого в детском саду мальчика

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В Нарьян-Маре прошли похороны шестилетнего мальчика, который был убит в городском детском саду «Сказка».
В Нарьян-Маре похоронили убитого в детском саду мальчика
  • © Администрация Ненецкого автономного округа

«Мальчика похоронили, похороны прошли в полной тишине, люди плакали», — сообщила ТАСС уполномоченная по правам ребенка в Ненецком автономном округе (НАО) Галина Гуляева.

По её словам, вместе с родственниками погибшего на церемонии присутствовала оказывающая поддержку семье психолог.

Также Гуляева назвала семью убитого в детском саду мальчика полной и благополучной, сестра погибшего — школьница, ученица четвёртого класса.

Уточняется, что администрация НАО взяла на себя все расходы по организации прощания и похорон.

Отмечается, что до понедельника, 4 ноября, включительно в регионе отменены все развлекательные мероприятия, на территории детского сада «Сказка» к стихийному мемориалу жители возлагают цветы и игрушки.

31 октября 36-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, проник на территорию детсада и напал на шестилетнего мальчика. 

По предварительной информации, он состоял на учёте в наркодиспансере как хронический алкоголик. 

1 ноября подозреваемый был арестован, в Нарьян-Маре прошло прощание с убитым ребёнком.

Позднее стало известно о заключении под стражу на два месяца охранника детского сада, который впустил подозреваемого на его территорию. По данным следствия, он принял мужчину за родственника одного из воспитанников учреждения.

Подробнее — в материале RT.

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