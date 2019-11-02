В Нарьян-Маре похоронили убитого в детском саду мальчика
- © Администрация Ненецкого автономного округа
«Мальчика похоронили, похороны прошли в полной тишине, люди плакали», — сообщила ТАСС уполномоченная по правам ребенка в Ненецком автономном округе (НАО) Галина Гуляева.
По её словам, вместе с родственниками погибшего на церемонии присутствовала оказывающая поддержку семье психолог.
Также Гуляева назвала семью убитого в детском саду мальчика полной и благополучной, сестра погибшего — школьница, ученица четвёртого класса.
Уточняется, что администрация НАО взяла на себя все расходы по организации прощания и похорон.
Отмечается, что до понедельника, 4 ноября, включительно в регионе отменены все развлекательные мероприятия, на территории детского сада «Сказка» к стихийному мемориалу жители возлагают цветы и игрушки.
31 октября 36-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, проник на территорию детсада и напал на шестилетнего мальчика.
По предварительной информации, он состоял на учёте в наркодиспансере как хронический алкоголик.
1 ноября подозреваемый был арестован, в Нарьян-Маре прошло прощание с убитым ребёнком.
Позднее стало известно о заключении под стражу на два месяца охранника детского сада, который впустил подозреваемого на его территорию. По данным следствия, он принял мужчину за родственника одного из воспитанников учреждения.
Подробнее — в материале RT.