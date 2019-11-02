В Чувашии снегоуборочная машина врезалась в поезд

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В Канашском районе в Чувашии в результате столкновения снегоуборочной машины с электричкой пострадал один человек, информирует пресс-служба управления ГИБДД по республике.
В Чувашии снегоуборочная машина врезалась в поезд
  • ©УГИБДД МВД по Чувашской Республике

Сообщается, что водитель снегоуборочного автомобиля был госпитализирован, он находится в состоянии средней степени тяжести.

Предположительно, в субботу, 2 ноября, около 10:30 на трассе Аниш — Чагаси — Верхняя Яндоба в районе перегона, оборудованного светозвуковой сигнализацией, водитель автомобиля, не убедившись в безопасности манёвра, выехал на железнодорожный переезд, где столкнулся с электропоездом.

«Пассажиров в электричке не было», — уточняет пресс-служба.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. 

Ранее сообщалось, что в результате столкновения маршрутного такси «Газель» и легкового автомобиля на трассе в Хакасии травмы получили семь человек

В сентябре Newinform передавал, что в Удмуртии два человека погибли при лобовом столкновении иномарок.

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