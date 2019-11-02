В Чувашии снегоуборочная машина врезалась в поезд
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Сообщается, что водитель снегоуборочного автомобиля был госпитализирован, он находится в состоянии средней степени тяжести.
Предположительно, в субботу, 2 ноября, около 10:30 на трассе Аниш — Чагаси — Верхняя Яндоба в районе перегона, оборудованного светозвуковой сигнализацией, водитель автомобиля, не убедившись в безопасности манёвра, выехал на железнодорожный переезд, где столкнулся с электропоездом.
«Пассажиров в электричке не было», — уточняет пресс-служба.
Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в результате столкновения маршрутного такси «Газель» и легкового автомобиля на трассе в Хакасии травмы получили семь человек.
В сентябре Newinform передавал, что в Удмуртии два человека погибли при лобовом столкновении иномарок.