В Томске при наезде автомобиля на пешеходов погиб один человек

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В Томске легковой автомобиль на тротуаре сбил трёх пешеходов, после чего врезался в припаркованную машину. В результате ДТП один человек погиб и пять пострадали.
В Томске при наезде автомобиля на пешеходов погиб один человек
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение управления МВД по региону.

ДТП произошло утром 1 ноября на проспекте Фрунзе.

«Автомобиль Renault Logan под управлением 55-летнего водителя выехал на тротуар, совершил наезд на опору линии электропередачи, после чего продолжил движение и совершил наезд на трёх пешеходов и припаркованный автомобиль SsangYong», — заявили в МВД.

После этого автомобиль SsangYong выехал на проезжую часть и столкнулся с автобусом.

Погибла женщина-пешеход 1954 года рождения. Водителя Renault, двух пассажиров SsangYong и двух пешеходов госпитализировали.

Ранее в Томске 16 человек пострадали в результате ДТП с участием пожарной машины, автобуса и легкового автомобиля.

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