В Омской области два человека погибли и шестеро пострадали в ДТП

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В Омской области в результате столкновения двух автомобилей на трассе два человека погибли и шестеро получили травмы. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на УМВД по региону.
В Омской области два человека погибли и шестеро пострадали в ДТП

ДТП произошло на автодороге Бакбасар — Азово — Шербакуль.

По данным ГИБДД, водитель автомобиля Mitsubishi выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Nissan под управлением женщины.

В результате погибли водитель и пассажир Mitsubishi. Ещё три пассажира, находившиеся в этом автомобиле, пострадали. 

Водителя и двух пассажиров Nissan госпитализировали. Проводится проверка. 

Ранее в Томске 16 человек пострадали в результате ДТП с участием пожарной машины, автобуса и легкового автомобиля.

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