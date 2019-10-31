В Омской области два человека погибли и шестеро пострадали в ДТП

В Омской области в результате столкновения двух автомобилей на трассе два человека погибли и шестеро получили травмы. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на УМВД по региону.

ДТП произошло на автодороге Бакбасар — Азово — Шербакуль.

По данным ГИБДД, водитель автомобиля Mitsubishi выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Nissan под управлением женщины.

В результате погибли водитель и пассажир Mitsubishi. Ещё три пассажира, находившиеся в этом автомобиле, пострадали.

Водителя и двух пассажиров Nissan госпитализировали. Проводится проверка.

Ранее в Томске 16 человек пострадали в результате ДТП с участием пожарной машины, автобуса и легкового автомобиля.