Семь человек пострадали в результате ДТП в Хакасии
- РИА Новости
«Газель» следовала по автодороге Абакан — Усть-Абакан и столкнулась с легковым автомобилем. В маршрутке находились 10 человек, в легковушке — водитель и пассажир. В результате пострадали семь человек, их доставили для осмотра в больницу», — приводит ТАСС слова представителя ведомства.
В МЧС также сообщили, что один из пассажиров оказался заблокирован в легковом автомобиле. Спасатели эвакуировали его с помощью специнструментов.
Ранее стало известно, что в результате ДТП в Томске один человек погиб и пятеро пострадали.