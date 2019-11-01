Семь человек пострадали в результате ДТП в Хакасии

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В результате столкновения маршрутного такси «Газель» и легкового автомобиля на трассе в Хакасии травмы получили семь человек. Об этом сообщает региональное управление МЧС.
Семь человек пострадали в результате ДТП в Хакасии
  • РИА Новости

«Газель» следовала по автодороге Абакан — Усть-Абакан и столкнулась с легковым автомобилем. В маршрутке находились 10 человек, в легковушке — водитель и пассажир. В результате пострадали семь человек, их доставили для осмотра в больницу», — приводит ТАСС слова представителя ведомства.

В МЧС также сообщили, что один из пассажиров оказался заблокирован в легковом автомобиле. Спасатели эвакуировали его с помощью специнструментов. 

Ранее стало известно, что в результате ДТП в Томске один человек погиб и пятеро пострадали.

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