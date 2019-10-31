В Подмосковье водитель сбил двух детей на переходе и скрылся
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.
«Около 15:20 сегодня на первом километре автодороги Москва — Касимов, населённый пункт Томилино, автомобиль марки ВАЗ совершил наезд на двух детей, переходивших проезжую часть дороги в зоне действия пешеходного перехода», — заявили в МВД.
По данным полиции, пострадали два мальчика в возрасте десяти и 12 лет, их госпитализировали.
Ведётся розыск нарушителя.
Ранее Gorod55.ru передавал, что в Омске перед судом предстанет водитель такси, сбивший трёх пешеходов.