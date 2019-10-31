В Подмосковье водитель сбил двух детей на переходе и скрылся

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В Московской области водитель легкового автомобиля в районе населённого пункта Томилино сбил двух детей на пешеходном переходе, после чего скрылся с места происшествия.
В Подмосковье водитель сбил двух детей на переходе и скрылся
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

«Около 15:20 сегодня на первом километре автодороги Москва — Касимов, населённый пункт Томилино, автомобиль марки ВАЗ совершил наезд на двух детей, переходивших проезжую часть дороги в зоне действия пешеходного перехода», — заявили в МВД.

По данным полиции, пострадали два мальчика в возрасте десяти и 12 лет, их госпитализировали.

Ведётся розыск нарушителя.

Ранее Gorod55.ru передавал, что в Омске перед судом предстанет водитель такси, сбивший трёх пешеходов.

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