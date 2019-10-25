В Омске перед судом предстанет водитель такси, сбивший трёх пешеходов

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В Омске перед судом предстанет 24-летний водитель такси, обвиняемый в совершении наезда на трёх пешеходов. Об этом сообщает Gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
В Омске перед судом предстанет водитель такси, сбивший трёх пешеходов
  • РИА Новости

ДТП произошло на улице Лукашевича 19 февраля, когда были сложные дорожные и метеорологические условия. Установлено, что на регулируемом пешеходном переходе автомобиль KIA Rio сбил трёх человек, один из пострадавших получил серьёзные травмы.

Было заведено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности тяжкий вред здоровью человека».

Водитель свою вину не признал. Тем не менее прокуратура утвердила обвинительное заключение. Решение вынесет Кировский райсуд.

Ранее URA.RU сообщало, что на Урале вынесли приговор экс-полицейскому по делу о наезде на пешеходов.

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