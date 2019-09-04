На Урале вынесли приговор экс-полицейскому по делу о наезде на пешеходов

Полевский городской суд вынес приговор экс-полицейскому Дмитрию Курницкому по делу о совершении наезда на пешеходов, сообщает URA.RU.

«Курницкий приговорён к девяти годам колонии строгого режима с последующим ограничением на один год», — заявили в суде.

24 июня 2018 года обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с группой молодых людей. Вскоре он приехал на своём автомобиле и совершил наезд. Пострадали две девушки.

Как заявили в ГУ МВД России по Свердловской области, Курницкий служил в ППС в Екатеринбурге. В 2014 году его уволили по отрицательным мотивам. По решению суда он был лишён прав.

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