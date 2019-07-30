В Адыгее завели дело по факту гибели ребёнка в ДТП

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В Адыгее завели уголовное дело по факту гибели восьмилетней девочки в ДТП, сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.
В Адыгее завели дело по факту гибели ребёнка в ДТП
  • РИА Новости

Авария произошла 27 июля в посёлке Чехрак. Ребёнка насмерть сбил грузовик КамАЗ.

По имеющимся данным, водитель не уступил дорогу девочке, переходившей проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В отношении 61-летнего мужчины возбудили дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть».

Также стало известно, что Сортавальский городской суд признал местного жителя виновным в ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает KarelInform.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Авария произошла в 2018 году. По версии следователей, 18-летний водитель автомобиля Chevrolet не справился с управлением и совершил наезд на пешеходов — молодую пару с коляской, в которой находился семимесячный ребёнок. Ребёнок умер в районной больнице от полученных травм.

Водителя приговорили к двум годам лишения свободы в колонии-поселении. Ему также запрещено три года заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

В июне сообщалось, что в результате ДТП в Челябинске тяжело пострадали четверо пешеходов.

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