В результате ДТП в Удмуртии погибли два человека

Короткая ссылка
В результате ДТП в Як-Бодьинском районе погибли два человека, сообщает Newinform со ссылкой на пресс-службу 1-го отдела УГИБДД по Удмуртии.
В результате ДТП в Удмуртии погибли два человека
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

По имеющимся данным, водитель Toyota Corolla не убедился в безопасности манёвра и выехал на встречную полосу, что привело к лобовому столкновению с Mitsubishi.

Погибли водитель первой иномарки и его пассажирка.

«По данному факту ведётся расследование, не исключён факт нахождения в состоянии алкогольного опьянения водителя автомобиля Toyota Corolla», — заявили в ведомстве.

Там также отметили, что на иномарке был установлен комплект зимних шин, не обеспечивающий должного сцепления с дорожным покрытием.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области произошло ДТП, в результате которого погибли два человека.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить