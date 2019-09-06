В результате ДТП в Тюменской области погибли два человека, в том числе подросток

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В Тюменской области произошло ДТП, в результате которого погибли два человека, сообщает URA.RU со ссылкой на управление МВД России по региону.
В результате ДТП в Тюменской области погибли два человека, в том числе подросток
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На 173-м километре трассы Шадринск — Ялуторовск столкнулись ВАЗ-2110 и Kia Spectra. По предварительной информации, один из водителей выехал на полосу встречного движения.

В иномарке находилась семейная пара, которая отвозила внучку из Курганской области на учёбу в Нижневартовск. Девочка погибла. Бабушка госпитализирована, дедушка получил медпомощь на месте.

Водитель отечественной машины из Ульяновской области погиб. Его пассажиры доставлены в больницу.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

19 августа Newinform сообщал, что в результате ДТП в Краснодарском крае погибла девятилетняя девочка.

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