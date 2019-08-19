В результате ДТП с мотоциклом на Кубани погибла девятилетняя девочка

В результате ДТП в Краснодарском крае погибла девятилетняя девочка, сообщает Newinform.

Авария произошла 18 августа на проезжей части улицы 30 лет ВЛКСМ в Назарове. На ребёнка совершил наезд спортивный мотоцикл Honda. Также пострадала пассажирка.

Ордер на розыск был направлен личному составу МО МВД России «Назаровский». Мотоциклиста задержали. Им оказался 17-летний юноша без водительского удостоверения.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее URA.RU сообщало, что в результате ДТП в Свердловской области погибли двое полицейских.