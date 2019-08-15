В результате ДТП в Свердловской области погибли двое полицейских

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В результате дорожно-транспортного происшествия в Свердловской области погибли двое полицейских, сообщает URA.RU.
В результате ДТП в Свердловской области погибли двое полицейских
  • РИА Новости

«Авария произошла возле дома по улице Ленина в селе Покровском Каменского района. В результате столкновения погибли два сотрудника полиции, ещё четыре человека, включая двух несовершеннолетних детей, пострадали», — заявил начальник пресс-службы ГУ МВД России по региону Валерий Горелых.

По имеющимся данным, инспектор местного отдела ГИБДД на мотоцикле Honda, обгоняя мотоцикл Aprilia Pegaso и грузовик, врезался во встречный ГАЗ. При ударе первый мотоцикл отбросило на второй. Погибли полицейский и его пассажирка — сотрудница дежурной части ОП №24.

Ранее Пятый канал сообщал, что в Красносельском районе Санкт-Петербурга иномарка сбила троих пешеходов.

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