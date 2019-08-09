СМИ: В Петербурге иномарка сбила трёх пешеходов

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В Красносельском районе Санкт-Петербурга иномарка сбила троих пешеходов, сообщает Пятый канал.
СМИ: В Петербурге иномарка сбила трёх пешеходов
  • РИА Новости

Утром в пятницу, 9 августа, водитель Kia попытался совершить левый поворот, игнорируя ехавший навстречу автомобиль Solaris, который в результате столкновения изменил траекторию движения и выехал на тротуар.

По предварительной информации, серьёзно пострадал 34-летний мужчина. Две женщины госпитализированы в состоянии лёгкой и средней степени тяжести.

Также стало известно, что в Нижегородской области в ночь на 9 августа произошло ДТП. Легковой автомобиль сбил семерых человек, стоявших у припаркованной машины, передаёт NewsNN.ru.

Авария произошла на трассе Белая — Федурино — Вороново — Соболиха. Двое пострадавших госпитализированы.

Ранее сообщалось, что число жертв ДТП в Оренбургской области возросло до четырёх.

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