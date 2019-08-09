Число жертв ДТП в Оренбургской области возросло до четырёх

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Число погибших при опрокидывании автомобиля в Оренбургской области увеличилось до четырёх.
Число жертв ДТП в Оренбургской области возросло до четырёх
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

Отмечается, что среди погибших в результате аварии на федеральной трассе М-5 в Бузулукском районе области двое детей.

«Предварительно установлено, что 70-летний водитель автомобиля Chery Tiggo не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.
В результате ДТП семилетний ребёнок, 44-летний пассажир и водитель автомобиля от полученных травм скончались на месте происшествия. Девятилетний мальчик с места ДТП был доставлен в лечебное учреждение, где впоследствии скончался», — указывается в заявлении.

Ранее сообщалось о трёх погибших в результате ДТП.

5 августа URA.RU передавало, что в Екатеринбурге возбудили дело по факту ДТП со смертельным исходом.

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