В Екатеринбурге завели дело по факту ДТП с двумя погибшими

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В Екатеринбурге завели уголовное дело по факту ДТП со смертельным исходом, сообщает URA.RU.
В Екатеринбурге завели дело по факту ДТП с двумя погибшими
  • РИА Новости

Как заявил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц» УК РФ.

Водителю грозит до семи лет колонии.

По имеющимся данным, водитель автомобиля Kia Rio не справился с управлением и допустил касательное столкновение с автомобилем SsangYong, после чего врезался в LADA Priora, которую от удара отбросило в автомобиль Toyota Avensis, а последний — в Volkswagen Polo.

В результате ДТП водитель и пассажир LADA Priora погибли на месте.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Адыгее возбудили дело по факту гибели ребёнка в ДТП.

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