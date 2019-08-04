Два человека погибли в ДТП в Екатеринбурге

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В центре Екатеринбурга столкнулись пять автомобилей, в результате чего погибли два человека.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГИБДД Екатеринбурга.

По имеющимся данным, ДТП произошло примерно в 3:55 мск. Водитель автомобиля Kia Rio не справился с управлением и допустил касательное столкновение с автомобилем SsangYong. После чего врезался в LADA Priora, которую от удара отбросило в автомобиль Toyota Avensis, а её — в Volkswagen Polo. 

В результате ДТП водитель и пассажир LADA Priora погибли на месте.

«Водитель и пассажир Kia Rio и водитель Toyota с травмами доставлены в городскую больницу №24, у всех диагноз «черепно-мозговая травма», — указали в ГИБДД. 

В ночь на 4 августа на юго-западе Москвы в результате ДТП погибли два человека.

В апреле URA.RU передавало, что шесть человек пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в Тюменской области.

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