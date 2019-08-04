Два человека погибли в результате ДТП на юго-западе Москвы
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного ГИБДД.
«Легковой автомобиль Chevrolet врезался в ограждение и загорелся. ДТП произошло на Киевском шоссе, поворот на Внуково», — сказал собеседник, отметив, что в результате аварии погибли два человека.
Ранее на юго-западе Москвы в результате столкновения двух легковых автомобилей пострадали пять человек.
В июне URA.RU сообщало, что в результате ДТП в Челябинске серьёзно пострадали четверо пешеходов.