Два человека погибли в результате ДТП на юго-западе Москвы

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Два человека погибли в результате аварии, которая произошла на юго-западе Москвы.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного ГИБДД.

«Легковой автомобиль Chevrolet врезался в ограждение и загорелся. ДТП произошло на Киевском шоссе, поворот на Внуково», — сказал собеседник, отметив, что в результате аварии погибли два человека.

Ранее на юго-западе Москвы в результате столкновения двух легковых автомобилей пострадали пять человек.

В июне URA.RU сообщало, что в результате ДТП в Челябинске серьёзно пострадали четверо пешеходов.

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