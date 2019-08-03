В ДТП на мосту под Волгоградом погибли два человека

В результате столкновения нескольких автомобилей на мосту в городе Волжском Волгоградской области погибли два человека, шесть получили травмы.

«На мостовом переходе Плотина ГЭС — Волгоград на территории города Волжского произошло столкновение нескольких машин. По предварительной информации, в результате ДТП погибли два человека. Предварительно — ещё шесть человек получили травмы, в том числе пятилетний ребенок с травматической ампутацией руки, доставлены в больницы», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы регионального главка МВД.

По данным главка, участниками ДТП стали три автомобиля.

Ранее сообщалось, что в ДТП с автобусом и грузовиком на Ставрополье погибли пять человек.