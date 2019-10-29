Генпрокуратура заявила о нарушении прав заключённых на медпомощь

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Генеральная прокуратура России сообщила о систематическом нарушении прав заключённых на охрану здоровья и медицинскую помощь.
Генпрокуратура заявила о нарушении прав заключённых на медпомощь
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«Систематически выявляются нарушения законодательства и прав граждан на охрану здоровья и оказание надлежащей медицинской помощи в учреждениях уголовно-исполнительной системы», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Уточняется, что большинство нарушений связано с порядками оказания медицинской помощи и её стандартами. 

Отмечается, что в большинстве регионов контроль со стороны местных управлений Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) «не в полной мере отвечает требованиям законодательства».

По данным ведомства, за полгода в стране было выявлено более 1,5 тыс. нарушений, к дисциплинарной ответственности привлечены 283 должностных лица уголовно-исполнительной системы.

Ранее стало известно, что число осуждённых в России, содержащихся в исправительных колониях, в течение года снизилось на 6% — до 434 тыс. человек.

Председатель экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков в беседе с ФАН прокомментировал снижение числа заключённых.

По его словам, этому поспособствовала «качественная и эффективная работа органов прокуратуры», более жёсткое отношение прокуроров к избранию такой меры пресечения, как арест.

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