УФСИН начало проверку сообщений СМИ о пытках в карельской колонии

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УФСИН России по Республике Карелия организовало проверку после появления в ряде СМИ сообщений о нарушениях прав человека в петрозаводской исправительной колонии №9. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
УФСИН начало проверку сообщений СМИ о пытках в карельской колонии
  • РИА Новости

«В настоящее время в УФСИН России по Республике Карелия проводится проверка по опубликованной в ряде СМИ информации о якобы имевших место нарушениях прав человека в местах лишения свободы», — говорится в сообщении.

Как уточняет Интерфакс, в ведомстве заявили, что все изложенные в текстах СМИ факты о пытках и вымогательстве денег у заключённых будут проверены, изучены, после чего «по всем пунктам» будет выдана информация.

В июле УФСИН начало проверку из-за видео о пытках в ярославской колонии

В 2018 году было возбуждено несколько уголовных дел после появления в СМИ видео избиения заключённого Евгения Макарова в колонии №1 в Ярославле.

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