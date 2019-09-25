УФСИН начало проверку сообщений СМИ о пытках в карельской колонии

УФСИН России по Республике Карелия организовало проверку после появления в ряде СМИ сообщений о нарушениях прав человека в петрозаводской исправительной колонии №9. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В настоящее время в УФСИН России по Республике Карелия проводится проверка по опубликованной в ряде СМИ информации о якобы имевших место нарушениях прав человека в местах лишения свободы», — говорится в сообщении.

Как уточняет Интерфакс, в ведомстве заявили, что все изложенные в текстах СМИ факты о пытках и вымогательстве денег у заключённых будут проверены, изучены, после чего «по всем пунктам» будет выдана информация.

В июле УФСИН начало проверку из-за видео о пытках в ярославской колонии.

В 2018 году было возбуждено несколько уголовных дел после появления в СМИ видео избиения заключённого Евгения Макарова в колонии №1 в Ярославле.