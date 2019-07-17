УФСИН начало проверку из-за видео о пытках в ярославской колонии

УФСИН России по Ярославской области организовало проверку после публикации нового видео с пытками заключённых в колонии ИК-1. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

«В связи с появлением в средствах массовой информации видеоматериалов о применении физической силы и специальных средств к осуждённому… назначена служебная проверка», — говорится в сообщении.

Как уточняет РИА Новости, в СМИ были опубликованы новые видеозаписи с избиением и жестоким обращением с заключёнными в колонии. Утверждалось, что ролик датирован февралём 2016 года.

В 2018 году было возбуждено несколько уголовных дел после появления в СМИ видео избиения заключённого Евгения Макарова в колонии №1 в Ярославле.

В середине февраля был задержан бывший врио начальника колонии Дмитрий Николаев по делу о применении насилия к заключённым.