В УМВД по Ярославской области прокомментировали задержание рассказавшего о пытках в колонии
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- РИА Новости
Как заявили в пресс-службе, в ходе проверки было выявлено, что в ночное время с 22:00 до 06:00 Вахапов отсутствовал по месту жительства.
В отношении него был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 19.24 КоАП России, так как после освобождения ему назначили административный надзор.
Как заявил Вахапов ТАСС, он прописан в Краснодарском крае, но ранее суд назначил ему место пребывания в Некрасовском районе.
«Там проживает моя тёща. Я снимаю квартиру в Ярославле, езжу, отмечаюсь в некрасовское отделение полиции, делаю это уже более полугода», — сказал он.
В июле 2018 года после публикации видеозаписи жестокого избиения заключённого Евгения Макарова в исправительной колонии №1 в Ярославле СК возбудил первое уголовное дело. По нему были арестованы 12 человек.
Свидетелями по данному делу также стали Руслан Вахапов и Иван Непомнящих.