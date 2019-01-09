В УМВД по Ярославской области прокомментировали задержание рассказавшего о пытках в колонии

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Дарья Малютина
В УМВД России по Ярославской области прокомментировали RT информацию о том, что бывший заключённый колонии ИК-1 Руслан Вахапов, который рассказал о пытках, был задержан в Некрасовском районе Ярославской области.
В УМВД по Ярославской области прокомментировали задержание рассказавшего о пытках в колонии
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

Как заявили в пресс-службе, в ходе проверки было выявлено, что в ночное время с 22:00 до 06:00 Вахапов отсутствовал по месту жительства.

В отношении него был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 19.24 КоАП России, так как после освобождения ему назначили административный надзор.

Как заявил Вахапов ТАСС, он прописан в Краснодарском крае, но ранее суд назначил ему место пребывания в Некрасовском районе.

«Там проживает моя тёща. Я снимаю квартиру в Ярославле, езжу, отмечаюсь в некрасовское отделение полиции, делаю это уже более полугода», — сказал он.

В июле 2018 года после публикации видеозаписи жестокого избиения заключённого Евгения Макарова в исправительной колонии №1 в Ярославле СК возбудил первое уголовное дело. По нему были арестованы 12 человек.

Свидетелями по данному делу также стали Руслан Вахапов и Иван Непомнящих.

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