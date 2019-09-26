Предпринимателям в России могут упростить наём заключённых на работу
- РИА Новости
Соответствующий законопроект глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов намерен внести в Госдуму 26 сентября.
Как считает сенатор, такие меры позволят привлечь бизнесменов к работе в производственных зданиях уголовно-исполнительной системы и увеличить число рабочих мест для осуждённых.
Из законопроекта следует, что право подписать договор аренды или безвозмездного пользования государственным и муниципальным имуществом может предоставляться в течение шести месяцев в случае признания торгов несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. Условия и цена должны быть не ниже начальных.
«Мы хотим дать учреждениям ФСИН возможность воспользоваться облегчёнными механизмами, чтобы они вовлекли свои мощности в экономический оборот и привлекли предпринимателей», — заявил Кутепов.
По его словам, от предпринимателей также поступает подобный запрос — в настоящее время им трудно получить помещения у ФСИН.
Ранее во ФСИН предложили привлечь заключённых к сортировке и переработке мусора.