Предпринимателям в России могут упростить наём заключённых на работу

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Тюрьмам и колониям Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) могут разрешить предоставлять производственные здания в аренду или безвозмездное пользование заинтересованным предпринимателям напрямую. Об этом сообщает «Парламентская газета».
Предпринимателям в России могут упростить наём заключённых на работу
  • РИА Новости

Соответствующий законопроект глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов намерен внести в Госдуму 26 сентября.

Как считает сенатор, такие меры позволят привлечь бизнесменов к работе в производственных зданиях уголовно-исполнительной системы и увеличить число рабочих мест для осуждённых.

Из законопроекта следует, что право подписать договор аренды или безвозмездного пользования государственным и муниципальным имуществом может предоставляться в течение шести месяцев в случае признания торгов несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. Условия и цена должны быть не ниже начальных.

«Мы хотим дать учреждениям ФСИН возможность воспользоваться облегчёнными механизмами, чтобы они вовлекли свои мощности в экономический оборот и привлекли предпринимателей», — заявил Кутепов.

По его словам, от предпринимателей также поступает подобный запрос — в настоящее время им трудно получить помещения у ФСИН.

Ранее во ФСИН предложили привлечь заключённых к сортировке и переработке мусора.

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