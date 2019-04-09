В ФСИН предложили привлечь заключённых к сортировке и переработке мусора

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В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) предложили привлечь заключённых к сортировке и переработке твёрдых коммунальных отходов, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на ведомство.
В ФСИН предложили привлечь заключённых к сортировке и переработке мусора
  • РИА Новости

18 марта премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минприроды, Минюсту и ФСИН проработать до 1 апреля вопрос о целесообразности включения предприятий по переработке, расположенных в колониях, в территориальные схемы обращения с отходами.

«ФСИН России считает целесообразным рассмотрение вопросов включения в региональные программы субъектов Российской Федерации мероприятий по привлечению осуждённых к работе по сортировке и переработке твёрдых коммунальных отходов», — заявили в ведомстве в ответ на запрос о ходе выполнения поручения.

Там также отметили, что переработка отходов пластиковых изделий уже организована в 13 территориальных органах ФСИН. Среднегодовой объём перерабатываемых отходов пластика в исправительных учреждениях составляет около 16 тыс. тонн.

«Путём размещения оборудования сторонних организаций на территории ИУ возможно увеличение процента переработки твёрдых коммунальных отходов во вторичное сырьё, что приблизит к исполнению заложенных в национальном проекте «Экология» задач», — добавили в ФСИН.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области разработали интерактивную карту пунктов раздельного сбора мусора, приёма вторсырья и опасных отходов.

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