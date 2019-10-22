Число заключённых в России обновило исторический минимум
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По данным ведомства, на 1 октября в исправительных колониях уголовно-исполнительной системы находились 434 303 осуждённых, при этом в начале года их было более 463 тыс.
Наибольшее снижение зафиксировано в Свердловской области, Пермском и Красноярском крае.
Кроме того, численность лиц, содержащихся в следственных изоляторах, опустилась ниже 100 тыс. человек. Число граждан, находящихся в СИЗО на начало месяца, — 98 301.
«Следует отметить, что численность осуждённых, подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, к настоящему времени достигла минимальных значений в истории России», — говорится в сообщении.
Ранее в службе заявили о росте числа заключённых, пожелавших получить высшее образование.