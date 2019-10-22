Число заключённых в России обновило исторический минимум

Число осуждённых, содержащихся в исправительных колониях, в течение года снизилось на 6% — до 434 тыс. человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-бюро ФСИН России.

По данным ведомства, на 1 октября в исправительных колониях уголовно-исполнительной системы находились 434 303 осуждённых, при этом в начале года их было более 463 тыс.

Наибольшее снижение зафиксировано в Свердловской области, Пермском и Красноярском крае.

Кроме того, численность лиц, содержащихся в следственных изоляторах, опустилась ниже 100 тыс. человек. Число граждан, находящихся в СИЗО на начало месяца, — 98 301.

«Следует отметить, что численность осуждённых, подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, к настоящему времени достигла минимальных значений в истории России», — говорится в сообщении.

Ранее в службе заявили о росте числа заключённых, пожелавших получить высшее образование.