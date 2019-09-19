Суд на Сахалине не удовлетворил апелляцию по косаткам из бухты Средняя

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Сахалинский областной суд не удовлетворил апелляцию на приговор Южно-Сахалинского городского суда по иску зоозащитников о выпуске косаток и белух из бухты Средняя Приморского края, передаёт РИА Новости.
Суд на Сахалине не удовлетворил апелляцию по косаткам из бухты Средняя
  • РИА Новости

«Судебная коллегия постановила приговор Южно-Сахалинского городского суда оставить без изменений», — сказала судья.

31 мая суд Южно-Сахалинска частично удовлетворил иск трёх сахалинских общественных организаций в отношении Росрыболовства, признав добычу выловленных млекопитающих незаконной.

При этом суд не поддержал обвинения истцов в бездействии в адрес Росприроднадзора. В июле зоозащитники подали апелляцию по этой части приговора. 

Позднее свою жалобу подало Росрыболовство. Вердикт, вынесенный горсудом в отношении Росрыболовства, истцов полностью устроил.

Ситуация с «китовой тюрьмой» стала резонансной после того, как появились сообщения о подготовке к незаконной продаже из России в Китай краснокнижных косаток.

В настоящее время из бухты Средняя на волю выпущены все косатки и часть белух.

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