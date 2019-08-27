Последнюю группу косаток из «китовой тюрьмы» выпустили в Охотское море
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«Животные проделали путь в 1800 км из бухты Средней Приморского края к побережью Охотского моря, длившийся пять дней», — заявили в ВНИРО.
Отмечается, что две косатки и шесть белух после проведения необходимых процедур по реадаптации, взятию анализов и установке спутниковых меток были выпущены в естественные условия обитания.
22 августа сообщалось, что из бухты Средняя в Приморском крае вывезли последнюю партию косаток и белух.
Первую партию из двух косаток и шести белух выпустили в естественную среду 27 июня, вторую, из трёх косаток, — 16 июля. Третью группу косаток выпустили 6 августа.