Последнюю группу косаток из «китовой тюрьмы» выпустили в Охотское море

Последнюю группу косаток, которые находились в «китовой тюрьме» в Приморье, выпустили в Охотское море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

«Животные проделали путь в 1800 км из бухты Средней Приморского края к побережью Охотского моря, длившийся пять дней», — заявили в ВНИРО.

Отмечается, что две косатки и шесть белух после проведения необходимых процедур по реадаптации, взятию анализов и установке спутниковых меток были выпущены в естественные условия обитания.

22 августа сообщалось, что из бухты Средняя в Приморском крае вывезли последнюю партию косаток и белух.

Первую партию из двух косаток и шести белух выпустили в естественную среду 27 июня, вторую, из трёх косаток, — 16 июля. Третью группу косаток выпустили 6 августа.