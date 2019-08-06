Третью партию косаток из «китовой тюрьмы» выпустили в Охотское море

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Третью партию косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье выпустили в Охотское море. Об этом сообщил секретарь Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Алексей Смородов.

«Все косатки выпущены в Охотское море. Выпуск прошёл по уже отработанному и успешно зарекомендовавшему себя сценарию» — цитирует его ТАСС.

Первую партию из двух косаток и шести белух выпустили в естественную среду 27 июня, вторую, из трёх косаток, — 16 июля.

Депутат Госдумы, автор закона «Об ответственном обращении с животными» Олег Шеин в беседе с ФАН оценил вероятность внесения поправок в закон о жестоком обращении с животными.

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