Первую группу косаток и белух из бухты Средняя выпустили в море

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Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) выпустили в естественную среду двух косаток и шесть белух из бухты Средняя. Об этом сообщает ТАСС.
Первую группу косаток и белух из бухты Средняя выпустили в море
  • РИА Новости

«Перед выпуском ветеринары взяли все необходимые анализы, показатели здоровья у животных хорошие. Также у косаток и белух размещены спутниковые метки, которые позволят учёным отслеживать их перемещение и собирать данные об их поведении», — сообщил пресс-секретарь Алексей Смородов.

25 июня косатки и белухи, долгое время содержавшиеся в «китовой тюрьме» в Приморском крае, были доставлены к месту их выпуска на волю — мысу Перовского.

В Государственной думе в беседе с ФАН рассказали о проблемах в сфере защиты китовых.

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