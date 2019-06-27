Первую группу косаток и белух из бухты Средняя выпустили в море
- РИА Новости
«Перед выпуском ветеринары взяли все необходимые анализы, показатели здоровья у животных хорошие. Также у косаток и белух размещены спутниковые метки, которые позволят учёным отслеживать их перемещение и собирать данные об их поведении», — сообщил пресс-секретарь Алексей Смородов.
25 июня косатки и белухи, долгое время содержавшиеся в «китовой тюрьме» в Приморском крае, были доставлены к месту их выпуска на волю — мысу Перовского.
В Государственной думе в беседе с ФАН рассказали о проблемах в сфере защиты китовых.