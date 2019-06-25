Косаток из «китовой тюрьмы» доставили к мысу Перовского
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя администрации села Иннокентьевка.
«Животных накануне привезли в поселение, перегрузили на автомобили и доставили к мысу Перовского в Сахалинском заливе по дороге», — уточнил представитель местной администрации.
Ранее сообщалось, что пароход с контейнерами, в которых содержатся косатки и белухи из «китовой тюрьмы» в Приморье, отправился из Хабаровска в Николаевский район.
В Государственной думе в беседе с ФАН рассказали о проблемах в сфере защиты китовых.