Суд во Владивостоке оштрафовал ещё одну компанию — отловщика косаток
- РИА Новости
Как передаёт РИА Новости, фирма признана виновной в нарушении правил рыболовства.
«Подвергнуть наказанию в виде штрафа... в размере 28,176 млн рублей без конфискации судна и орудия вылова», — сказала судья.
Документы по административным делам в отношении четырёх компаний поступили в суд от регионального погрануправления ФСБ.
ООО «Белый кит» оштрафовали на 28,1 млн рублей, «Океанариум ДВ» — на 56,4 млн рублей. ООО «Сочинский дельфинарий» был вынесен штраф в размере 37,6 млн рублей.
20 июня двух косаток и шесть белух вывезли из «китовой тюрьмы».