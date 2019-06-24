Суд во Владивостоке оштрафовал ещё одну компанию — отловщика косаток

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Фрунзенский районный суд Владивостока назначил штраф в 28,176 млн рублей компании «Афалина» — одной из фирм, отлавливавших косаток и белух, которые попали затем в «китовую тюрьму» в Приморье.
Суд во Владивостоке оштрафовал ещё одну компанию — отловщика косаток
  • РИА Новости

Как передаёт РИА Новости, фирма признана виновной в нарушении правил рыболовства.

«Подвергнуть наказанию в виде штрафа... в размере 28,176 млн рублей без конфискации судна и орудия вылова», — сказала судья.

Документы по административным делам в отношении четырёх компаний поступили в суд от регионального погрануправления ФСБ.

ООО «Белый кит» оштрафовали на 28,1 млн рублей, «Океанариум ДВ» — на 56,4 млн рублей. ООО «Сочинский дельфинарий» был вынесен штраф в размере 37,6 млн рублей.

20 июня двух косаток и шесть белух вывезли из «китовой тюрьмы».

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