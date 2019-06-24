Суд во Владивостоке оштрафовал ещё одну компанию — отловщика косаток

Фрунзенский районный суд Владивостока назначил штраф в 28,176 млн рублей компании «Афалина» — одной из фирм, отлавливавших косаток и белух, которые попали затем в «китовую тюрьму» в Приморье.

РИА Новости

Как передаёт РИА Новости, фирма признана виновной в нарушении правил рыболовства. «Подвергнуть наказанию в виде штрафа... в размере 28,176 млн рублей без конфискации судна и орудия вылова», — сказала судья. Документы по административным делам в отношении четырёх компаний поступили в суд от регионального погрануправления ФСБ. ООО «Белый кит» оштрафовали на 28,1 млн рублей, «Океанариум ДВ» — на 56,4 млн рублей. ООО «Сочинский дельфинарий» был вынесен штраф в размере 37,6 млн рублей. 20 июня двух косаток и шесть белух вывезли из «китовой тюрьмы».