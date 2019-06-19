Суд во Владивостоке оштрафовал третью компанию — отловщика косаток

Фрунзенский районный суд Владивостока признал ООО «Сочинский дельфинарий» виновным в нарушении правил рыболовства при вылове трёх косаток в Приморье и назначил штраф в размере 37,6 млн рублей.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на решение суда.

«Суд постановил признать ООО «Сочинский дельфинарий» виновным в совершении административного правонарушения и подвернуть наказанию в виде штрафа в размере 37,601 млн рублей», — огласила решение судья.

Ранее суд признал компании «Белый кит» и ООО «Океанариум-ДВ» виновными в нарушении правил рыболовства при вылове трёх косаток, находящихся в средней бухте в Приморье.

Нарушителям также были назначены штрафы в размере 28,1 млн рублей и 56,4 млн рублей соответственно.

В Госдуме прокомментировали в беседе с ФАН проблему защиты китовых.