Суд во Владивостоке оштрафовал третью компанию — отловщика косаток

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Фрунзенский районный суд Владивостока признал ООО «Сочинский дельфинарий» виновным в нарушении правил рыболовства при вылове трёх косаток в Приморье и назначил штраф в размере 37,6 млн рублей.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на решение суда.

«Суд постановил признать ООО «Сочинский дельфинарий» виновным в совершении административного правонарушения и подвернуть наказанию в виде штрафа в размере 37,601 млн рублей», — огласила решение судья.

Ранее суд признал компании «Белый кит» и ООО «Океанариум-ДВ» виновными в нарушении правил рыболовства при вылове трёх косаток, находящихся в средней бухте в Приморье.

Нарушителям также были назначены штрафы в размере 28,1 млн рублей и 56,4 млн рублей соответственно.

В Госдуме прокомментировали в беседе с ФАН проблему защиты китовых.

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