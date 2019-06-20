Двух косаток и шесть белух вывезли из «китовой тюрьмы» в Приморском крае.

«В бухте Средней начались мероприятия по выпуску косаток в естественную среду обитания в соответствии с программой реадаптации косаток и белух. Первая партия из двух косаток и шести белух была погружена на транспорт, выпуск планируется сделать в Охотском море в районе Шантарских островов», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.

Ранее сообщалось, что двух косаток из «китовой тюрьмы» в Приморском крае погрузили в фуры для дальнейшего выпуска на волю.

В Государственной думе в беседе с ФАН прокомментировали проблему защиты китовых.