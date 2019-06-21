Судно с косатками из «китовой тюрьмы» направилось к месту их выпуска на волю
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- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой представителя компании «Транс-Амур».
«Судно отошло от причала, контейнеры на борту», — уточнил собеседник агентства.
По его словам, в пункт назначения судно должно прибыть в понедельник, 24 июня.
Впоследствии косаток и белух отвезут к мысу Перовского в Сахалинском заливе.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе прямой линии прокомментировал ситуацию вокруг «китовой тюрьмы» в Приморском крае, где в течение продолжительного времени содержится группа косаток и белух.
В Государственной думе в беседе с ФАН рассказали о проблемах в сфере защиты китовых.