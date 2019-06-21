Судно с косатками из «китовой тюрьмы» направилось к месту их выпуска на волю

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Пароход с контейнерами, в которых содержатся косатки и белухи из «китовой тюрьмы» в Приморье, отправился из Хабаровска в Николаевский район.
Судно с косатками из «китовой тюрьмы» направилось к месту их выпуска на волю
  • © Виталий Аньков
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой представителя компании «Транс-Амур». 

«Судно отошло от причала, контейнеры на борту», — уточнил собеседник агентства.

По его словам, в пункт назначения судно должно прибыть в понедельник, 24 июня.

Впоследствии косаток и белух отвезут к мысу Перовского в Сахалинском заливе. 

Ранее президент России Владимир Путин в ходе прямой линии прокомментировал ситуацию вокруг «китовой тюрьмы» в Приморском крае, где в течение продолжительного времени содержится группа косаток и белух.

В Государственной думе в беседе с ФАН рассказали о проблемах в сфере защиты китовых.

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