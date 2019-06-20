Путин прокомментировал ситуацию с «китовой тюрьмой» в Приморье

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии прокомментировал ситуацию вокруг «китовой тюрьмы» в Приморском крае, где в течение продолжительного времени содержится группа косаток и белух.

«Проблема известна, и понятно, из-за чего сложности возникают. Только косатки, насколько я себе представляю, стоят около $100 млн, поэтому «заинтересантов», так сказать, очень много, и проблема поэтому так непросто решается. Там, где большие деньги, там всегда сложности с решением, но, слава богу, движение началось», — сказал Путин.

В свою очередь, вице-премьер Алексей Гордеев сообщил, что российский кабмин принял меры для того, чтобы в будущем подобные инциденты не повторялись.

«Правительством принято решение изменить нормативно-правовую базу, запретить вылов в так называемых культурно-просветительских целях, оставив только вылов для научных целей и для народов Крайнего Севера (то, что является традиционным) в небольших количествах», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что двух косаток из «китовой тюрьмы» в Приморском крае погрузили в фуры для дальнейшего выпуска на волю.

В Государственной думе в беседе с ФАН прокомментировали проблему защиты китовых.