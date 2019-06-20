Путин прокомментировал ситуацию с «китовой тюрьмой» в Приморье

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии прокомментировал ситуацию вокруг «китовой тюрьмы» в Приморском крае, где в течение продолжительного времени содержится группа косаток и белух.
Путин прокомментировал ситуацию с «китовой тюрьмой» в Приморье
  • ©RT

«Проблема известна, и понятно, из-за чего сложности возникают. Только косатки, насколько я себе представляю, стоят около $100 млн, поэтому «заинтересантов», так сказать, очень много, и проблема поэтому так непросто решается. Там, где большие деньги, там всегда сложности с решением, но, слава богу, движение началось», — сказал Путин. 

В свою очередь, вице-премьер Алексей Гордеев сообщил, что российский кабмин принял меры для того, чтобы в будущем подобные инциденты не повторялись.

«Правительством принято решение изменить нормативно-правовую базу, запретить вылов в так называемых культурно-просветительских целях, оставив только вылов для научных целей и для народов Крайнего Севера (то, что является традиционным) в небольших количествах», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что двух косаток из «китовой тюрьмы» в Приморском крае погрузили в фуры для дальнейшего выпуска на волю.

В Государственной думе в беседе с ФАН прокомментировали проблему защиты китовых.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить