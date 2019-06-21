В Хабаровск доставили несколько косаток и белух из «китовой тюрьмы» в Приморье

В Хабаровск доставили двух косаток и шесть белух из «китовой тюрьмы» в Приморье.

Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на ГИБДД города.

«Колонна из трёх грузовиков прибыла в Хабаровск», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что колонну сопровождали машины дорожно-постовой службы.

Ранее представитель Тихоокеанского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии сообщил РИА Новости, что в настоящий момент животные чувствуют себя хорошо.

«Состояние животных, по словам ветеринаров, в настоящий момент хорошее», — сказали в ВНИРО.

Остановка в Хабаровске необходима для замены воды в контейнерах с животными.

20 июня двух косаток и шесть белух вывезли из «китовой тюрьмы».

В октябре прошлого года в Greenpeace стало известно, что незаконно пойманных животных собираются переправить в Китай.

Следственным комитетом было заведено дело.

В июне 2019 года суд в Приморье оштрафовал компании, виновные в нарушении правил рыболовства при вылове косаток.

В мае администрация Приморского края определила возможные сроки выпуска их из «китовой тюрьмы».