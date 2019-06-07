Суд в Приморье назначил компании — отловщику косаток штраф в 28 млн рублей

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Фрунзенский районный суд города Владивостока признал одну из фирм, принимавших участие в отлове косаток, виновной в нарушении правил рыболовства и назначил ей штраф в размере 28,173 млн рублей.
Суд в Приморье назначил компании — отловщику косаток штраф в 28 млн рублей
  • РИА Новости

«Суд постановил: ООО «Белый кит» признать виновным в совершении административного правонарушения и подвергнуть его наказанию в виде штрафа в... 28,173 млн рублей», — цитирует ТАСС судью.

Ранее министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин заявил, что косаток и белух, находящихся в «китовой тюрьме» в Средней бухте в Приморском крае, планируется выпустить в дикую природу до конца лета.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко в беседе с НСН высказался за освобождение морских животных.

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