В Минприроды рассказали, когда отпустят на волю косаток в Приморье

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Косаток и белух, находящихся в «китовой тюрьме» в Средней бухте в Приморском крае, планируется выпустить в дикую природу до конца лета, сообщил министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин.
В Минприроды рассказали, когда отпустят на волю косаток в Приморье
  • РИА Новости

«Это точно будет летний период... июль — август, август — последний срок», — заявил он ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума. 

Кобылкин отметил, что, по мнению экспертов, морские животные смогут адаптироваться в дикой природе, так как за год они не успели утратить все навыки.

При этом в Минприроды пока не определили место, где будут выпущены животные: в Средней бухте или в месте отлова (Шантарские острова). 

Ранее Южно-Сахалинский городской суд отказался выпустить косаток и белух из «китовой тюрьмы» в естественную среду обитания.

В Росрыболовстве при этом сообщили, что подготовка к выпуску животных продолжается в соответствии с рекомендациями консилиума учёных.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко в беседе с НСН заявил, что выступает за освобождение морских животных.

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