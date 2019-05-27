Отловщики отметили риски выпуска косаток из «китовой тюрьмы»

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Представитель четырёх компаний-отловщиков Вадим Говоров в ходе заседания в Южно-Сахалинском городском суде по иску экологов о «китовой тюрьме» в Приморье заявил о высоком риске гибели косаток при незамедлительном выпуске на волю.
Отловщики отметили риски выпуска косаток из «китовой тюрьмы»
  • © РИА Новости

«Согласно ответам СУ СК России по Хабаровскому краю установлено, что с учётом мнения специалистов в области морских млекопитающих рассматривать вопрос о незамедлительном помещении животных в естественную среду обитания не представляется возможным, поскольку имеется высокая вероятность их гибели», — цитирует РИА Новости Говорова.

По его словам, учёные подчёркивают, что выпуск в дикую природу уже адаптированных к содержанию в неволе и искусственному питанию животных сопряжён с рисками для жизни.

Ранее в администрации Приморья сообщили, что косатки могут быть выпущены из «китовой тюрьмы» в дикую природу в течение одного-двух месяцев.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с животными.

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