Отловщики отметили риски выпуска косаток из «китовой тюрьмы»
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«Согласно ответам СУ СК России по Хабаровскому краю установлено, что с учётом мнения специалистов в области морских млекопитающих рассматривать вопрос о незамедлительном помещении животных в естественную среду обитания не представляется возможным, поскольку имеется высокая вероятность их гибели», — цитирует РИА Новости Говорова.
По его словам, учёные подчёркивают, что выпуск в дикую природу уже адаптированных к содержанию в неволе и искусственному питанию животных сопряжён с рисками для жизни.
Ранее в администрации Приморья сообщили, что косатки могут быть выпущены из «китовой тюрьмы» в дикую природу в течение одного-двух месяцев.
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с животными.