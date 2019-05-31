Росрыболовство прокомментировало решение суда по косаткам из «китовой тюрьмы»

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Росрыболовство прокомментировало решение Южно-Сахалинского городского суда, который отказался удовлетворить иск защитников животных, требовавших выпустить косаток и белух из «китовой тюрьмы» в Средней бухте в естественную среду обитания.
Росрыболовство прокомментировало решение суда по косаткам из «китовой тюрьмы»
  • ©ecosakh.ru

Об этом сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Решение суда будет опротестовано», — заявили в Росрыболовстве.

Там отметили, что решение о выпуске морских млекопитающих принято до вердикта и технологическая и организационная подготовка к этому мероприятию продолжается в соответствии с рекомендациями консилиума учёных.

Как уточнила ранее адвокат истцов Наталия Лисицына, суд признал незаконным вылов косаток и белух, но посчитал невозможным изъять животных у отловщиков и вернуть их в природу.

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