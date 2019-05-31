Росрыболовство прокомментировало решение суда по косаткам из «китовой тюрьмы»
- ©ecosakh.ru
Об этом сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Решение суда будет опротестовано», — заявили в Росрыболовстве.
Там отметили, что решение о выпуске морских млекопитающих принято до вердикта и технологическая и организационная подготовка к этому мероприятию продолжается в соответствии с рекомендациями консилиума учёных.
Как уточнила ранее адвокат истцов Наталия Лисицына, суд признал незаконным вылов косаток и белух, но посчитал невозможным изъять животных у отловщиков и вернуть их в природу.