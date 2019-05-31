Суд в Приморье отказался выпустить косаток из «китовой тюрьмы»

Южно-Сахалинский городской суд отказался удовлетворить иск защитников животных, которые требовали выпустить косаток и белух из «китовой тюрьмы» в Средней бухте в естественную среду обитания.

«Удовлетворить частично», — приводит Интерфакс постановление судьи Натальи Перченко.

Как уточнила адвокат истцов Наталия Лисицына, суд признал незаконным вылов косаток и белух, но посчитал невозможным изъять животных у отловщиков и вернуть их в природу.

«Причины этого решения мы узнаем 5 июня, когда будет мотивированное решение суда», — заявила она.

Отмечается, что решение суда может быть обжаловано в течение месяца.

Ранее представитель четырёх компаний-отловщиков Вадим Говоров заявил о высоком риске гибели косаток при немедленном выпуске на свободу из-за их адаптации к содержанию в неволе и искусственному питанию.

При этом губернатор Приморского края Олег Кожемяко в беседе с НСН заявил, что выступает за освобождение морских животных.