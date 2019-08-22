Все выпущенные из «китовой тюрьмы» косатки добрались до Шантарских островов

Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) сообщил, что учёные установили, что все выпущенные из «китовой тюрьмы» косатки добрались до мест традиционного обитания своих диких сородичей.

«Все выпущенные животные в конечном итоге пришли к Шантарским островам, там, где их и выловили и где могут быть их природные семьи», — приводит РИА Новости слова заместителя директора по научной работе ВНИРО Вячеслав Бизиков.

Он отметил, что «во время нахождения в неволе они не утратили природных инстинктов — можно с уверенностью сказать, что они начали самостоятельно добывать себе пищу и устанавливать социальные связи с дикими сородичами».

Первую партию из двух косаток и шести белух выпустили в естественную среду 27 июня, вторую, из трёх косаток, — 16 июля. Третью партию косаток выпустили 6 августа.

Депутат Госдумы Олег Шеин, автор закона «Об ответственном обращении с животными», в беседе с ФАН оценил вероятность внесения поправок в закон о жестоком обращении с животными.