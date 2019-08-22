Четвёртую партию животных из «китовой тюрьмы» отправят к месту выпуска 22 августа
«Всё по плану — две косатки и шесть белух. Погода меняется каждый час, мы следим за развитием ситуации. Пока на текущий момент отправка запланирована на 22 августа», — цитирует РИА Новости Смородова.
При этом он отметил, что время отправки машин с животными может корректироваться.
Первую партию из двух косаток и шести белух выпустили в естественную среду 27 июня, вторую, из трёх косаток, — 16 июля. Третью партию косаток выпустили 6 августа.
Депутат Госдумы Олег Шеин, автор закона «Об ответственном обращении с животными», в беседе с ФАН оценил вероятность внесения поправок в закон о жестоком обращении с животными.