Гринпис прокомментировал ситуацию вокруг «китовой тюрьмы» в Приморье

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В экологической организации «Гринпис» призвали Всероссийский институт океанографии (ВНИРО) провести новый подсчёт оставшихся в приморской «китовой тюрьме» белух в присутствии независимых наблюдателей. Об этом говорится в сообщении организации.

В Гринписе ожидают от института «оперативного информирования о ходе операции».

«С приближением осени острее встаёт вопрос темпов выпуска китов. Очевидно, что при нынешней транспортировке по три-четыре ванны раз в три недели Охотское море успеет замёрзнуть до того, как «китовая тюрьма» опустеет», — отметил ведущий эксперт «Гринпис» России Оганес Таргулян.

Росрыболовство планирует выпустить всех косаток из «китовой тюрьмы» в Приморском крае до 1 сентября. 

Первую партию из двух косаток и шести белух выпустили в естественную среду 27 июня, вторую, из трёх косаток, — 16 июля. Третью партию косаток выпустили 6 августа.

Депутат Госдумы Олег Шеин, автор закона «Об ответственном обращении с животными», в беседе с ФАН оценил вероятность внесения поправок в закон о жестоком обращении с животными.

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