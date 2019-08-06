Всех косаток выпустят из «китовой тюрьмы» в Приморье до 1 сентября

Росрыболовство планирует выпустить всех косаток из «китовой тюрьмы» в Приморском крае до 1 сентября.

«Мы планируем, что до 1 сентября выпустим всех косаток и в дальнейшем будем заниматься вывозом белух», — цитирует ТАСС главу ведомства Илью Шестакова.

Ранее в Охотское море была выпущена третья партия косаток из «китовой тюрьмы».

Первую партию из двух косаток и шести белух выпустили в естественную среду 27 июня, вторую, из трёх косаток, — 16 июля.

Депутат Госдумы Олег Шеин, автор закона «Об ответственном обращении с животными», в беседе с ФАН оценил вероятность внесения поправок в закон о жестоком обращении с животными.