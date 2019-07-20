Последнюю группу косаток из «китовой тюрьмы» выпустят на волю до конца лета

Последнюю группу косаток, содержавшихся ранее в «китовой тюрьме» в Приморском крае, выпустят на волю до конца лета.

«Это очень сложный процесс. Мы должны, не торопясь, эту работу выполнить в летний период времени. У нас всё для этого есть, мы успеваем», — цитирует РИА Новости главу Минприроды России Дмитрия Кобылкина.

При этом министр подчеркнул, что главное в ситуации с морскими животными — сохранить им жизнь.

Ранее сообщалось, что из «китовой тюрьмы» в бухте Средняя выпустили вторую партию косаток.

Директор Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН Вячеслав Рожнов в беседе с НСН рассказал о консилиуме в Росрыболовстве по срокам выпуска косаток и белух из «китовой тюрьмы».